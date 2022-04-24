Канада разгромила Германию на юниорском чемпионате мира

Сборная Канады в матче группового турнира юниорского чемпионата мира разгромила команду Германии со счетом 8:3.

В первом матче ЧМ Канада с таким же счетом уступила США и теперь занимает второе место в группе А.

У Германии ноль очков и последнее место. Лидируют США, Чехия — третья.

Юниорский чемпионат мира

Группа A

Германия U18 — Канада U18 — 3:8 (0:2, 2:2, 1:4)

Голы: Сипманн — 1 (Лоренц, Коллинс), 7:16 — 0:1. Гойетт — 1 (Лоренц, Сипманн), 7:40 — 0:2. Бедард — 2 (бол., Фантилли, Сова), 24:36 — 0:3. Шуурман — 1 (Гойетт), 25:22 — 0:4. Лутц — 1 (Освальд, Беттахар), 31:58 — 1:4. Кехтер — 2 (бол., Лутц, Освальд), 34:28 — 2:4. Лутц — 2 (бол., Освальд, Беттахар), 40:25 — 3:4. Бедард — 3 (бол.), 43:21 — 3:5. Бедард — 4, 44:34 — 3:6. Вуд — 3 (Дэвис), 45:39 — 3:7. Паркер — 1 (бол.), 47:28 — 3:8.

Вратари: Дитль — Лалонд.

Штраф: 25 — 2.

Броски: 36 (9+16+11) — 49 (18+18+13).

Судьи: Лундсгор, Суоминен.

24 апреля. Ландсхут. Fanatec Arena. 2075 зрителей