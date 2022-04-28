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Сегодня, 14:36

CHL не допустила россиян и белорусов к участию в импорт-драфте в этом году

Иван Торопцев
Корреспондент
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CHL объявила, что российские и белорусские хоккеисты не смогут участвовать в импорт-драфте в этом году.

«Российские и белорусские игроки не будут допущены к участию в импорт-драфте CHL, который в этом году состоится 1 июля. Это не относится к хоккеистам, находящимся в данный момент в защищенном списке команд CHL. Наша лига по-прежнему привержена безопасности, благополучию и развитию всех своих игроков вне зависимости от страны их происхождения», — говорится в заявлении лиги.

На драфте CHL команды из юниорских лиг Квебека и Онтарио, а также Западной хоккейной лиги выбирают хоккеистов не из США и Канады.

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