CHL не допустила россиян и белорусов к участию в импорт-драфте в этом году

CHL объявила, что российские и белорусские хоккеисты не смогут участвовать в импорт-драфте в этом году.

«Российские и белорусские игроки не будут допущены к участию в импорт-драфте CHL, который в этом году состоится 1 июля. Это не относится к хоккеистам, находящимся в данный момент в защищенном списке команд CHL. Наша лига по-прежнему привержена безопасности, благополучию и развитию всех своих игроков вне зависимости от страны их происхождения», — говорится в заявлении лиги.

На драфте CHL команды из юниорских лиг Квебека и Онтарио, а также Западной хоккейной лиги выбирают хоккеистов не из США и Канады.