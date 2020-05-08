В клубах из Казахстана идет сокращение бюджетов

В связи с пандемией коронавируса и в условиях экономического кризиса бюджеты клубов чемпионата Казахстана будут значительно сокращены, в среднем до 30 процентов, сообщает Шайба.kz.

Недавно генеральный спонсор «Иртыша» приостановил финансирование павлодарского клуба. Ряды участников чемпионата Казахстана покинул фарм-клуб ташкентского «Хумо».

Правительством Казахстана для реализации антикризисных мер для поддержания социально-экономической стабильности в стране будет направлено около 6 триллионов тенге.