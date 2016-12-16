Тина Канделаки объяснила, почему матч Россия – Чехия не будет показан в прямом эфире

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки рассказала, почему телеканал не сможет показать матч Кубка Первого канала Россия – Чехия в прямом эфире. Ранее Первый канал отказался от показа матчей турнира из-за низких рейтингов.
"Друзья, к сожалению, сегодня мы не можем показать игру Россия - Чехия полностью в прямом эфире "Матч ТВ" в связи с тем, что сетка передач плотно занята. После срочной передачи мы перепрограммировали эфир: в программе финиш биатлонной гонки в 19:10, а сразу после ее окончания мы покажем 3-й период Россия - Чехия во временном окне до трансляции FightNights, которая начнется в 21:15. Всю игру можно будет посмотреть в прямом эфире на "Матч! Игра", – написала Канделаки в своем Instagram.
Первый канал не покажет сборную России по хоккею. Почему? //
Трансляция матча Россия – Чехия
Друзья, к сожалению, сегодня мы не можем показать игру Россия/Чехия полностью в прямом эфире #МатчТВ в связи с тем, что сетка передач плотно занята. После срочной передачи мы перепрограммировали эфир: в программе финиш биатлонной гонки в 19:10, а сразу после ее окончания мы покажем 3-й период #РоссияЧехия во временном окне до трансляции #FightNights, которая начнется в 21:15. Всю игру можно будет посмотреть в прямом эфире на Матч!Игра... #МатчТВ
mitre0678
Игрочишки сами виноваты,что не кому не нужны.Жирные коты!
11:04 17 декабря
Esp1k
для меня стало откровением что первый канал не получает бюджетных денег
00:23 17 декабря
Bache Gabrielsen
Позор Первому каналу ! Не то, чтобы я был в восторге от нашего хоккея сейчас, но то, что в основном показывает Первый канал, нормальный человек и вовсе никогда смотреть не будет.
19:57 16 декабря
janpolnikolaich
Тамбоский волк тебе друзья ! Где Ла-лига , мымра ?!
19:02 16 декабря