15:38 | ХОККЕЙ — Европа

Первый канал отменил прямую трансляцию матча Россия - Чехия

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Первый канал не покажет оставшиеся матчи российского этапа Евротура, о чем сообщила пресс-служба канала в социальных сетях. Как говорится в сообщении, решение об отмене трансляций принято из-за низкого интереса зрителей к хоккейным матчам. Падение интереса показал анализ данных о просмотре вчерашней игры Кубка Первого канала между Россией и Швецией (1:3).

Права на дальнейший показ турнира переданы "Матч ТВ". Сегодняшнюю встречу между Россией и Чехией этот телеканал покажет с третьего периода, а целиком трансляцию можно будет увидеть на канале "Матч! Игра". Начало матча – в 19.00 по московскому времени. В программе Первого канала на это время запланирован показ передач "Давай поженимся" и "Поле чудес".

Трансляция матча Россия – Чехия

Мы вынуждены отменить сегодняшнюю прямую трансляцию Кубка Первого канала по хоккею, – говорится в опубликованном заявлении Первого канала. – К сожалению, существующий измеритель показывает утрату интереса аудитории к спортивным трансляциям. По данным TNS, доля вчерашнего матча составила 6,3%. Это значительно меньше, чем обычная доля Первого канала в это время (19.00 -21.00). Первый канал не получает бюджетного финансирования, существует на средства от рекламы и не может себе позволить невыполнение коммерческих обязательств.

Все прекрасно помнят, что в 90-х годах популярность хоккея в России резко упала и некогда великий вид спорта оказался почти забыт. Именно Первый канал подхватил это знамя, не дав хоккею пропасть с экранов страны. 12 лет назад по просьбе Владислава Третьяка Кубок, который когда-то начинался как советский "Приз "Известий", а затем переходил от "Балтики" к "Росно", стал Кубком Первого канала. С 2010 года мы показываем Чемпионат Мира по хоккею. Мы всегда считали необходимым, чтобы у всех российских зрителей, а не только подписчиков узкопрофильных спортивных каналов, был доступ к хоккею. Но данные измерителя не дают нам возможности продолжить эту традицию.

В интересах телезрителей-болельщиков мы передаем каналу Матч-ТВ бесплатно наши права на прямые трансляции.

Сегодня в 19.00 Матч-ТВ покажет прямой эфир встречи Россия – Чехия (с третьего периода), завтра в 12.00 игру между Финляндией и Швецией, в воскресенье – матч Швеция -Чехия в 13.00 и матч Россия-Финляндия в 17.00.

Дополнительная информация

https://vk.com/1tv?w=wall-25380626_1173002

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КОММЕНТАРИИ (18)
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AndersenRUS

Мне вот интересно, а 1 канал хоть знал, что параллельно по матч тв шел биатлон в прямом эфире ? Зачем было такое время назначать, если за рейтинг пекетесь или думали, как по старинке у людей только 1 кнопка на телевизоре. А вообще конечно театр абсурда, 1 канал отказывается показывать кубок 1 канала :)

16:34

CSKA79

А если здраво мыслить, то этот ущербный хоккей в исполнении ковальчуков и дацюков, во главе со знарком реально никому не интересен стал. Все, играющие за сосиску, реально деградируют.

16:22

CSKA79

срочно перенести трансляции хоккейных матчей на телеканал СПАС.

16:19

shpasic

ПРИЗ! ПРИЗ! ПРИЗ!!!!

16:14

rashlim

Это какой-то позор.

16:10

Айртон

Это не поцреотично!))

16:09

Инкогнито Ижевск

2Komendant1 Вам не стыдно? Нацизм - это позор для любого нормального человека!

16:09

А-спид

После того жалкого позорища, что было со шведами эту сборную надо вообще запретить

16:08

Инкогнито Ижевск

Неспортивная страна ))))))

16:08

Maestro2

Ну да..Малахова показывать лучше, чем хоккей

16:07

Dimario

непонятно вообще зачем 1й канал пытается показывать спорт. Он уже давно превратился в попсово-развлекательный канал для домохозяек и пенсионеров. С тем же успехом можно было хоккей показывать на СТС или Домашний. На Матч ТВ хоккею - самое место!

16:03

Судья Ананас

Давай поженимся :))))))))))))))) аааахахахахахахаааа

16:02

Andersen32

Третьяк ностальгирует по Призу Известия. А про наших хоккеистов макларен нечего не говорил?

16:02

Assorti

Давай поденимся и поле чудес. Вот это рейтинг))))

15:58

LTZ

Вращайте барабан. Первая буква Б, вторая буква Л, всего пять букв. Я назову слово целиком... Блины.

15:56

ДОЗВОН ГУБЕР

ПРАИЛЬНО!!!!!!!!!!!! Ведь телепередачи "с Канатчиковой дачи" с Певзнером и Урагантом гораздо рейтингово--прибыльнее????

15:51

maximum080

без комментариев

15:50

+-=0

ждем , что скажут ротеберг , третьяк с мутко по этому поводу.

15:50

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