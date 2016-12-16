Первый канал отменил прямую трансляцию матча Россия - Чехия

Первый канал не покажет оставшиеся матчи российского этапа Евротура, о чем сообщила пресс-служба канала в социальных сетях. Как говорится в сообщении, решение об отмене трансляций принято из-за низкого интереса зрителей к хоккейным матчам. Падение интереса показал анализ данных о просмотре вчерашней игры Кубка Первого канала между Россией и Швецией (1:3).

Права на дальнейший показ турнира переданы "Матч ТВ". Сегодняшнюю встречу между Россией и Чехией этот телеканал покажет с третьего периода, а целиком трансляцию можно будет увидеть на канале "Матч! Игра". Начало матча – в 19.00 по московскому времени. В программе Первого канала на это время запланирован показ передач "Давай поженимся" и "Поле чудес".

Трансляция матча Россия – Чехия

Мы вынуждены отменить сегодняшнюю прямую трансляцию Кубка Первого канала по хоккею, – говорится в опубликованном заявлении Первого канала. – К сожалению, существующий измеритель показывает утрату интереса аудитории к спортивным трансляциям. По данным TNS, доля вчерашнего матча составила 6,3%. Это значительно меньше, чем обычная доля Первого канала в это время (19.00 -21.00). Первый канал не получает бюджетного финансирования, существует на средства от рекламы и не может себе позволить невыполнение коммерческих обязательств.



Все прекрасно помнят, что в 90-х годах популярность хоккея в России резко упала и некогда великий вид спорта оказался почти забыт. Именно Первый канал подхватил это знамя, не дав хоккею пропасть с экранов страны. 12 лет назад по просьбе Владислава Третьяка Кубок, который когда-то начинался как советский "Приз "Известий", а затем переходил от "Балтики" к "Росно", стал Кубком Первого канала. С 2010 года мы показываем Чемпионат Мира по хоккею. Мы всегда считали необходимым, чтобы у всех российских зрителей, а не только подписчиков узкопрофильных спортивных каналов, был доступ к хоккею. Но данные измерителя не дают нам возможности продолжить эту традицию.



В интересах телезрителей-болельщиков мы передаем каналу Матч-ТВ бесплатно наши права на прямые трансляции.



Сегодня в 19.00 Матч-ТВ покажет прямой эфир встречи Россия – Чехия (с третьего периода), завтра в 12.00 игру между Финляндией и Швецией, в воскресенье – матч Швеция -Чехия в 13.00 и матч Россия-Финляндия в 17.00.