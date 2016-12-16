Первый канал отменил прямую трансляцию матча Россия - Чехия

Первый канал не покажет оставшиеся матчи российского этапа Евротура, о чем сообщила пресс-служба канала в социальных сетях. Как говорится в сообщении, решение об отмене трансляций принято из-за низкого интереса зрителей к хоккейным матчам. Падение интереса показал анализ данных о просмотре вчерашней игры Кубка Первого канала между Россией и Швецией (1:3).
Права на дальнейший показ турнира переданы "Матч ТВ". Сегодняшнюю встречу между Россией и Чехией этот телеканал покажет с третьего периода, а целиком трансляцию можно будет увидеть на канале "Матч! Игра". Начало матча – в 19.00 по московскому времени. В программе Первого канала на это время запланирован показ передач "Давай поженимся" и "Поле чудес".
Трансляция матча Россия – Чехия
Мы вынуждены отменить сегодняшнюю прямую трансляцию Кубка Первого канала по хоккею, – говорится в опубликованном заявлении Первого канала. – К сожалению, существующий измеритель показывает утрату интереса аудитории к спортивным трансляциям. По данным TNS, доля вчерашнего матча составила 6,3%. Это значительно меньше, чем обычная доля Первого канала в это время (19.00 -21.00). Первый канал не получает бюджетного финансирования, существует на средства от рекламы и не может себе позволить невыполнение коммерческих обязательств.
Все прекрасно помнят, что в 90-х годах популярность хоккея в России резко упала и некогда великий вид спорта оказался почти забыт. Именно Первый канал подхватил это знамя, не дав хоккею пропасть с экранов страны. 12 лет назад по просьбе Владислава Третьяка Кубок, который когда-то начинался как советский "Приз "Известий", а затем переходил от "Балтики" к "Росно", стал Кубком Первого канала. С 2010 года мы показываем Чемпионат Мира по хоккею. Мы всегда считали необходимым, чтобы у всех российских зрителей, а не только подписчиков узкопрофильных спортивных каналов, был доступ к хоккею. Но данные измерителя не дают нам возможности продолжить эту традицию.
В интересах телезрителей-болельщиков мы передаем каналу Матч-ТВ бесплатно наши права на прямые трансляции.
Сегодня в 19.00 Матч-ТВ покажет прямой эфир встречи Россия – Чехия (с третьего периода), завтра в 12.00 игру между Финляндией и Швецией, в воскресенье – матч Швеция -Чехия в 13.00 и матч Россия-Финляндия в 17.00.
AndersenRUS
Мне вот интересно, а 1 канал хоть знал, что параллельно по матч тв шел биатлон в прямом эфире ? Зачем было такое время назначать, если за рейтинг пекетесь или думали, как по старинке у людей только 1 кнопка на телевизоре. А вообще конечно театр абсурда, 1 канал отказывается показывать кубок 1 канала :)
16:34
CSKA79
А если здраво мыслить, то этот ущербный хоккей в исполнении ковальчуков и дацюков, во главе со знарком реально никому не интересен стал. Все, играющие за сосиску, реально деградируют.
16:22
CSKA79
срочно перенести трансляции хоккейных матчей на телеканал СПАС.
16:19
shpasic
ПРИЗ! ПРИЗ! ПРИЗ!!!!
16:14
rashlim
Это какой-то позор.
16:10
Айртон
Это не поцреотично!))
16:09
Инкогнито Ижевск
2Komendant1 Вам не стыдно? Нацизм - это позор для любого нормального человека!
16:09
А-спид
После того жалкого позорища, что было со шведами эту сборную надо вообще запретить
16:08
Инкогнито Ижевск
Неспортивная страна ))))))
16:08
Maestro2
Ну да..Малахова показывать лучше, чем хоккей
16:07
Dimario
непонятно вообще зачем 1й канал пытается показывать спорт. Он уже давно превратился в попсово-развлекательный канал для домохозяек и пенсионеров. С тем же успехом можно было хоккей показывать на СТС или Домашний. На Матч ТВ хоккею - самое место!
16:03
Судья Ананас
Давай поженимся :))))))))))))))) аааахахахахахахаааа
16:02
Andersen32
Третьяк ностальгирует по Призу Известия. А про наших хоккеистов макларен нечего не говорил?
16:02
Assorti
Давай поденимся и поле чудес. Вот это рейтинг))))
15:58
LTZ
Вращайте барабан. Первая буква Б, вторая буква Л, всего пять букв. Я назову слово целиком... Блины.
15:56
ДОЗВОН ГУБЕР
ПРАИЛЬНО!!!!!!!!!!!! Ведь телепередачи "с Канатчиковой дачи" с Певзнером и Урагантом гораздо рейтингово--прибыльнее????
15:51
maximum080
без комментариев
15:50
+-=0
ждем , что скажут ротеберг , третьяк с мутко по этому поводу.
15:50