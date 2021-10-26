Стал известен состав олимпийской сборной России для участия в Кубке Германии. Информация об этом появилась на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Кубок Германии пройдет с 11 по14 ноября.

Вратари: Артур Ахтямов («Ак Барс»), Андрей Кареев (ТПС), Александр Самонов (СКА).

Защитники: Роман Бычков («Амур»), Данила Галенюк (СКА), Артем Минулин («Металлург»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Илья Морозов («Сибирь»), Андрей Прибыльский («Динамо»), Никита Седов (ХК «Сочи»), Александр Щемеров («Автомобилист»).

Нападающие: Виталий Абрамов («Трактор»), Данил Алалыкин («Салават Юлаев»), Захар Бардаков, Максим Грошев (оба — СКА), Амир Гараев (ХК «Сочи»), Сергей Гончарук, Иван Чехович (оба — «Торпедо»), Арсений Грицюк («Авангард»), Матвей Гуськов, Максим Соркин (оба — ЦСКА), Иван Муранов («Динамо»), Данила Попов («Нефтехимик»), Максим Цыплаков («Спартак»), Александр Яремчук («Витязь»).

Тренерский штаб:

Главный тренер — Игорь Ларионов

Тренеры — Константин Горовиков, Игорь Кравчук

Тренер вратарей — Николай Хабибулин

Тренер по физической подготовке — Александр Кофанов.