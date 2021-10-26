Вайсфельд оценил состав сборной на Кубок Карьяла и отметил возвращение Знарка

Известный хоккейный функционер, постоянный эксперт «СЭ» Леонид Вайсфельд высказал свое мнение о составе сборной России на первый этап Евротура — Кубок Карьяла.

«Команда России поедет в Финляндию по сути молодежным составом и будет играть под руководством нового главного тренера Олега Браташа, — отметил Вайсфельд. — Наставник перед предстоящим молодежным чемпионатом мира получит отличную возможность посмотреть в игре основных кандидатов на мировое первенство в Канаду. Кубок Карьяла — отличная возможность показать себя на фоне взрослых сборных. Лидером нынешней команды, думаю, будет Воронков, имеющий опыт выступления на взрослом чемпионате мира. Хотел бы отметить возвращение в штаб сборной Олега Знарка. В этой команде он займет должность тренера-консультанта. Дебютанты сборной получат бесценный опыт».

Такая сборная не может не радовать. В Финляндии снова сыграет очень молодая команда с 16-летним вундеркиндом