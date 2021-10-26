Сборная России назвала состав на Кубок Карьяла

Стал известен состав сборной России на Кубок Карьяла, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР). Этот турнир станет первым этапом Еврохоккейтура.

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Владимир Галкин («Автомобилист»).

Защитники: Александр Никишин, Егор Савиков (оба — «Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все — СКА), Семен Чистяков («Авангард»), Никита Новиков («Динамо» М), Владимир Грудинин (ЦСКА).

Нападающие: Данил Башкиров («Салават Юлаев»), Артем Галимов, Дмитрий Воронков, Илья Сафонов (все — «Ак Барс»), Дмитрий Рашевский, Иван Дидковский (оба — «Динамо» М), Никита Тертышный («Трактор»), Никита Чибриков, Федор Свечков, Марат Хуснутдинов, Матвей Мичков (все — СКА), Максим Федотов («Торпедо»), Никита Гуслистов («Северсталь»), Павел Тютнев («Локомотив»), Василий Пономарев («Спартак»).

Штаб сборной:

Главный тренер — Олег Браташ

Тренеры — Сергей Зубов, Александр Титов

Тренер вратарей — Андрей Комиссаров

Тренер-консультант — Олег Знарок

Тренеры по физподготовке — Юрий Жданов, Кевин Чапмэн

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг

Календарь матчей сборной России на Кубке Карьяла:

11 ноября, четверг

19.30 Финляндия — Россия

13 ноября, суббота

15.00 Россия — Швеция

14 ноября, воскресенье

14.30 Россия — Чехия

Время начала матчей — московское.