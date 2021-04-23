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Самонов начнет в воротах матч Еврочелленджа против сборной Белоруссии

17:08
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Официальный Twitter сборной России опубликовал состав национальной команды на матч Еврочелленджа против Белоруссии.

С первых минут в воротах россиян игру начнет вратарь СКА Александр Самонов.

— Яковлев, Марченко — Кузьменко, Шипачев, Бурдасов;

— Лямкин, Юдин — Коваленко, Красовский, Коршков;

 — Дронов, Ожиганов — Марченко, Сафонов, Галимов;

— Хафизуллин, Цицюра — Подколзин, Каменев, Тимкин.

Матч Россия — Белоруссия начнется в 18.00 (мск).

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