Самонов начнет в воротах матч Еврочелленджа против сборной Белоруссии
17:08
Официальный Twitter сборной России опубликовал состав национальной команды на матч Еврочелленджа против Белоруссии.
С первых минут в воротах россиян игру начнет вратарь СКА Александр Самонов.
— Яковлев, Марченко — Кузьменко, Шипачев, Бурдасов;
— Лямкин, Юдин — Коваленко, Красовский, Коршков;
— Дронов, Ожиганов — Марченко, Сафонов, Галимов;
— Хафизуллин, Цицюра — Подколзин, Каменев, Тимкин.
Матч Россия — Белоруссия начнется в 18.00 (мск).
Есть состав на матч против сборной Белоруссии. Смотрим, готовимся болеть.— Хоккей России (@russiahockey) April 23, 2021
?Вратари: Самонов, Бочаров #россиявмоемсердце pic.twitter.com/w6bBFkI5SX
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