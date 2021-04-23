Россия обыграла Белоруссию в матче Еврочелленджа

Сборная России 23 апреля в матче Еврочелленджа обыграла Белоруссию — 6:3.

Дублем в составе российской команды отличился Егор Коршков, еще по шайбе в свой актив записали Владислав Каменев, Илья Сафонов, Андрей Кузьменко и Антон Бурдасов. У белорусов забрасывали Фрэнсис Паре, Дмитрий Коробов и Герман Нестеров.

Свой следующий матч соперники проведут в субботу, 24 апреля в Москве. Начало — в 14.00.

Товарищеские матчи. Еврочеллендж

Россия — Белоруссия — 6:3 (0:0, 6:1, 0:2)

Голы: Каменев — 1 (Лямкин, Подколзин), 22:15 — 1:0. Коршков — 1 (Цицюра, Красковский), 26:13 — 2:0. Сафонов — 1 (Галимов, Марченко), 26:53 — 3:0. Паре — 1, 32:25 — 3:1. Кузьменко — 1 (Яковлев), 33:52 — 4:1. Бурдасов — 1 (бол., Шипачев, Красковский), 35:37 — 5:1. Коршков — 2 (Сафонов, Марченко), 35:55 — 6:1. Коробов — 1 (Соловьев), 55:15 — 6:2. Нестеров — 1 (бол., Паре, Фальковский), 59:26 — 6:3.

Вратари: Самонов — Тэйлор (Шостак, 35:55, 59:23 — 59:26, 59:58).

Судьи: Морозов, Фатеев.

23 апреля. Москва. «ВТБ Арена».