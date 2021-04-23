Сборная России по хоккею в рамках подготовки к чемпионату мира в пятницу, 23 апреля, проведет первый из матчей против Белоруссии.

Игра Россия — Белоруссия проходит в Москве на «ВТБ Арене». Начало — 18.00 (мск).

Видео трансляция матча доступна на YouTube-канале ФХР.