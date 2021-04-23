Россия — Белоруссия: видео трансляция матча Еврочелленджа
23 апреля 2021, 17:00
Сборная России по хоккею в рамках подготовки к чемпионату мира в пятницу, 23 апреля, проведет первый из матчей против Белоруссии.
Игра Россия — Белоруссия проходит в Москве на «ВТБ Арене». Начало — 18.00 (мск).
Видео трансляция матча доступна на YouTube-канале ФХР.
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