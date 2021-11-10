Россия на Кубке Карьяла: расписание матчей, даты игр и где смотреть прямые трансляции онлайн
19:30
Сборная России на первом этапе Еврохоккейтура нынешнего сезона — Кубке Карьяла проведет три матча. Все игры можно будет посмотреть онлайн.
Расписание матчей сборной России
Россия — Финляндия. 11 ноября, 19.30 мск. Трансляция матча — по ссылке.
Россия — Швеция. 13 ноября, 15.00 мск. Трансляция матча — по ссылке.
Россия — Чехия. 14 ноября, 14.30 мск. Трансляция матча — по ссылке.
Россия — андердог Кубка Карьяла, но молодежь готова выиграть первый этап Евротура
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