В четверг, 11 ноября, сборная России в Хельсинки сыграет с Финляндией в первом матче Кубка Карьяла-2021. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча Россия — Финляндия будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию в прямом эфире покажут здесь.

Кубок Карьяла-2021 — первый этап хоккейного Евротура-2021/22. Турнир пройдет с 11 по 14 ноября в Финляндии. В нем принимают участие сборные России, Швеции, Финляндии и Чехии.

Евротур — ежегодный хоккейный турнир, который проводится с 1996 года. Соревнование рассматривается в качестве подготовки к ЧМ и Олимпиаде.