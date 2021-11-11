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Россия — Финляндия: прямая трансляция матча Кубка Карьяла

17:30
Матвей Мичков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Матвей Мичков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В четверг, 11 ноября, сборная России в Хельсинки сыграет с Финляндией в первом матче Кубка Карьяла-2021. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча Россия — Финляндия будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию в прямом эфире покажут здесь.

Кубок Карьяла-2021 — первый этап хоккейного Евротура-2021/22. Турнир пройдет с 11 по 14 ноября в Финляндии. В нем принимают участие сборные России, Швеции, Финляндии и Чехии.

Евротур — ежегодный хоккейный турнир, который проводится с 1996 года. Соревнование рассматривается в качестве подготовки к ЧМ и Олимпиаде.

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