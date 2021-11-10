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Швеция обыграла Чехию на Кубке Карьяла

23:21
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В матче Кубка Карьяла сборная Швеции победила команду Чехии (4:1).

Кубок Карьяла

Швеция — Чехия — 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)

Голы: Хольмберг — 1 (Бенгтссон, Ф. Олофссон), 8:29 — 1:0. Клингберг — 1 (Ландер, Броме), 14:16 — 2:0. Й. Олофссон — 1 (бол., Теммернес, Эверберг), 38:52 — 3:0. Бенгтссон — 1 (Хольмберг, Юсе), 39:27 — 4:0. Хлапик — 1 (Скленичка), 57:45 — 4:1.

Вратари: Юханссон — Квача.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 19 (8+6+5) — 17 (6+7+4).

Судьи: Норд, Шеквист.

10 ноября. Линчепинг. Saab Arena. 7482 зрителя

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Евгений Петров все материалы автора
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