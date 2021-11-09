Проверка для будущих звезд МЧМ.

С 10 по 14 ноября пройдет первый этап Евротура нынешнего сезона — Кубок Карьяла. «СЭ» напоминает расписание нашей сборной и дает прогноз на результаты турниры. Поставьте на любую игру с бонусом до 1500 рублей за регистрацию в мобильном приложении БЕТСИТИ.

Регламент хоккейного Евротура

В Евротуре традиционно участвуют сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции. Евротур проводится регулярно с 1996 года. За всю историю турнира по девять раз его выигрывали финны и россияне, четыре раза — шведы и три раза — чехи.

Стартовый матч Кубка Карьяла состоится 10 ноября. По одной игре с каждого этапа выносится за пределы страны, где проходит конкретный этап. На этот раз матч между Швецией и Чехией состоится в Линчепинге.

Расписание матчей сборной России

Россия — Финляндия, 11 ноября (19.30 мск)

Россия — Швеция, 13 ноября (15.00 мск)

Россия — Чехия, 14 ноября (14.30 мск)

Стартовый матч Евротура

В сборную Швеции обычно вызывается много игроков КХЛ, но на этот в команду попал только вратарь СКА Ларс Юханссон. Остальные хоккеисты выступают в домашнем чемпионате или в Швейцарии. Знакомых имен много — бывший центрфорвард «Ак Барса» и «Локомотива» Антон Ландер, экс-игрок «Монреаля» Якоб де ла Роз, выступавший в прошлом сезоне за «Спартак» защитник Эмиль Юсе.

Состав чехов не впечатляет: знакомых имен немного, а КХЛ представляет лишь три игрока. Защитники Якуб Ержабек («Спартак») и Давид Скленичка («Йокерит») проводят не самый удачный сезон, а вот перебравшийся в «Нефтехимик» в межсезонье Лукаш Клок неплохо проявляет себя.

По мнению букмекерской компании БЕТСИТИ, фаворитами будут хозяева. На их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.00, на ничью — 3.60, на победу чехов — 3.10.

Что покажет сборная России?

В составе нашей сборной очень много молодежи. В конце декабря команда Олега Браташа сыграет на молодежном чемпионате мира, и турнир на взрослом уровне — отличная возможность проверить игроков.

Состав сборной России на Кубок Карьяла:

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Дмитрий Шугаев («Северсталь»), Владимир Галкин («Автомобилист»).

Защитники: Александр Никишин, Егор Савиков (оба — «Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (оба — СКА), Семен Чистяков («Авангард»), Никита Новиков («Динамо»), Владимир Грудинин (ЦСКА), Александр Елесин («Локомотив»), Максим Федотов («Торпедо»).

Нападающие: Артем Галимов, Дмитрий Воронков (оба — «Ак Барс»), Дмитрий Рашевский («Динамо»), Никита Тертышный, Виталий Абрамов (оба — «Трактор»), Никита Чибриков, Федор Свечков, Марат Хуснутдинов, Матвей Мичков (все — СКА), Никита Гуслистов, Даниил Вовченко (оба — «Северсталь»), Василий Пономарев («Спартак»), Иван Чехович («Торпедо»), Иван Зинченко («Витязь»).

Фаворитом в стартовой игре с финнами считаются более опытные хозяева турнира, которые на домашний турнир собирают преимущественно лучших из играющих в Европе хоккеистов — звезд КХЛ Олкинуора, Маннинена, Гранлунда, Кемппайнена. На их победу в основное время можно поставить в БЕТСИТИ с коэффициентом 2.03, на ничью — 3.50, на успех россиян — 3.10.

Фавориты Кубка Карьяла

Главный фаворит Кубка Карьяла — хозяева. На победу финнов БЕТСИТИ предлагает коэффициент 2.50. Чуть ниже оцениваются шансы шведов (3.00) и значительно ниже — чехов (5.00). А вот наша сборная — главный андердог турнира (6.00).

Прогноз «СЭ»: патриотичная ставка на победу российской сборной за 6.00. Несмотря на очень молодой состав, по уровню игроков команда ничем не уступает соперникам.

Чехович, Галимов, Рашевский, Воронков, Тертышный — лидеры атак своих клубов. Немного смущает слишком молодая оборона, но и там есть 25-летний Елесин. Никишин, Телегин, Чистяков и Мухамадуллин давно стабильно играют в топ-клубах КХЛ.

Год назад в аналогичной ситуации россияне повезли на Кубок Карьяла полностью молодежную сборную и выиграли турнир. Сейчас команда сильнее, а мотивация как у юниоров, так и чуть более старших хоккеистов сумасшедшая.

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