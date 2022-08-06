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Сегодня, 21:27

Нападающий Ламмико продолжит карьеру в «Цюрихе»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Цюрих» подписал форварда Юхо Ламмикко. Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

В минувшем сезоне 26-летний игрок набрал 15 (7+8) очков в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Ванкувер».

Также он выиграл ЧМ-2022 в составе сборной Финляндии — 10 игр и 2 (0+2) балла на домашнем турнире.

Ранее клуб подписал трех легионеров с опытом игры в России — вратаря Шимона Грубеца (Чехия), защитника Микко Лехтонена (Финляндия) и нападающего Лукаса Валльмарка (Швеция).

ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Цюрих
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