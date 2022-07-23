Нападающий «Баффало» ближайший сезон проведет в Швейцарии

Нападающий Артту Руотсалайнен продолжит карьеру в «Клотене». Он заключил с клубом контракт на 1 год, сообщает сайт швейцарской команды.

Руотсалайнен получил квалификационное предложение от «Баффало», тем самым клуб закрепил права за хоккеистом. Однако, ближайший сезон 24-летний финн принял решение провести в Швейцарии.

В минувшем сезоне он сыграл 57 матчей в регулярном чемпионате АХЛ за «Рочестер», в которых набрал 51 (18+33) очко. Также, на его счету 18 игр в НХЛ за «Баффало», в которых финн записал на свой счет 4 (2+2) результативных балла.