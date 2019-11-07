Бурдасов считает, что сборная России выглядела предпочтительнее Финляндии

Капитан сборной России Антон Бурдасов прокомментировал поражение от команды Финляндии (3:4) в матче Кубка Карьяла.

— Плохо сыграли на своем пятаке, — цитирует Бурдасова ТАСС. — А так, думаю, что не в чем упрекнуть кого-то, команда билась. Считаю, что по игре мы переиграли финнов, но по счету — уступили. Отметил бы вратаря финнов, он очень хорошо сыграл, считаю, подарил им эту победу.

Бочарова поддерживали, он хорошо сыграл. Немножко не получилось, дальше будем сильнее.