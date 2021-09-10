Басков покинул пост главы Федерации хоккея Белоруссии после санкций ИИХФ
Президент Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) Дмитрий Басков покинул свой пост, сообщает официальный сайт организации. Он принял это решение после введения санкции в отношении него со стороны Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).
Сам Басков объяснил свое решение интересами белорусского хоккея.
«Наверное, только время все докажет и расставит все по своим местам, — цитирует экс-президента сайт ФХБ. — В своем решении я руководствовался одним: белорусский хоккей не должен пострадать.
Я сам был хоккеистом, сам прошел через все это, поэтому, когда я понимаю, что Международная федерация хоккея может запретить всем нашим сборным, клубным командам и детско-юношеским школам выступать на международной арене, я просто не могу себе этого позволить.
Я знаю, какой это большой труд, я много раз видел эти пот, кровь и слезы мальчишек, которые ставят перед собой цели. У каждого из них есть мечта, и я не имею права забрать у них эту мечту".
ИИХФ ранее дисквалифицировала Баскова на пять лет. Срок отстранения от должности — с 10 сентября 2021 года по 9 сентября 2026 года. Функционер отстранен от должности после 10-месячного расследования федерации, по итогам которого выяснилось, что функционер угрожал белорусским спортсменам в связи с их политическими убеждениями. Также совет ИИХФ счел, что Басков злоупотреблял своим положением в целях поддержки президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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