ИИХФ дисквалифицировала президента Федерации хоккея Белоруссии Баскова на пять лет
Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала президента Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова на пять лет, сообщает официальный сайт организации.
Срок отстранения будет действовать с 10 сентября 2021 года по 9 сентября 2026 года.
Согласно заявлению на сайте ИИХФ, Басков отстранен после 10-месячного расследования федерации, по итогам которого выяснилось, что функционер угрожал белорусским спортсменам в связи с их политическими убеждениями. Также совет ИИХФ определил, что Басков злоупотреблял своим положением в целях поддержки президента Белоруссии Александра Лукашенко.
The IIHF Independent Disciplinary Board has issued a five-year suspension to Belarus Ice Hockey Association (@hockey_blr) President Dmitri Baskov. https://t.co/tx4dGUX4HM— IIHF (@IIHFHockey) September 8, 2021
Басков занимал должность президента Федерации хоккея Белоруссии с сентября 2020 года.
Дополнительная информация:
https://www.iihf.com/en/news/28066/baskov_receives_five-year_suspension
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