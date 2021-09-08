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ИИХФ дисквалифицировала президента Федерации хоккея Белоруссии Баскова на пять лет

14:16
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала президента Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова на пять лет, сообщает официальный сайт организации.

Срок отстранения будет действовать с 10 сентября 2021 года по 9 сентября 2026 года.

Согласно заявлению на сайте ИИХФ, Басков отстранен после 10-месячного расследования федерации, по итогам которого выяснилось, что функционер угрожал белорусским спортсменам в связи с их политическими убеждениями. Также совет ИИХФ определил, что Басков злоупотреблял своим положением в целях поддержки президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Басков занимал должность президента Федерации хоккея Белоруссии с сентября 2020 года.

Дополнительная информация:

https://www.iihf.com/en/news/28066/baskov_receives_five-year_suspension

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Иван Торопцев все материалы автора

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