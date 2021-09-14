Лукашенко назначил сенатором дисквалифицированного экс-главу Белорусской федерации хоккея

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил сентаром экс-главу ФХБ Дмитрия Баскова, ранее попавшего под санкции со стороны Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).

«Мною принято решение вчера о направлении его к вам сенатором. По квоте президента. Еще у нас четыре вакансии там. Я думаю, что он будет у нас в парламенте, в верхней палате, к месту. Человек он способный, это я знаю. Я его направляю туда не только потому, что это патриот, преданный стране человек (таких мы не обижаем и не бросаем, это всем понятно), но я его хочу видеть там еще как человека способного. Он умный, грамотный. В жизни он тяпнул горя, без отца вырос. Мама у него в церкви работает. Знаю, что это человек искренний», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

ИИХФ ранее дисквалифицировала Баскова на пять лет. Срок отстранения от должности — с 10 сентября 2021 года по 9 сентября 2026 года. Функционер отстранен от должности после 10-месячного расследования федерации, по итогам которого выяснилось, что функционер угрожал белорусским спортсменам в связи с их политическими убеждениями. Также совет ИИХФ счел, что Басков злоупотреблял своим положением в целях поддержки президента Белоруссии Александра Лукашенко.