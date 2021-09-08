17-летний белорусский вратарь продолжит карьеру в системе «Северстали»
17-летний белорусский вратарь Антон Дюков продолжит карьеру в системе «Северстали».
— В этом межсезонье вы отправились на просмотр в систему череповецкой «Северстали». Как возник данный вариант продолжения карьеры?
— С родителями связался тренер по вратарям команды «Алмаз» (МХЛ) и пригласил к ним на просмотр. Позже мне здесь сказали, что и раньше мной интересовались, — заявил голкипер «БХ».
— Этот просмотр увенчался подписанием контракта. Какой характер он носит и на какой срок подписан?
— Контракт двусторонний с командами «Алмаз» (МХЛ) и «Металлург» (НМХЛ). Он рассчитан на три года.
— Не было предложений остаться на родине?
— Предложения остаться в Белоруссии были. Но мы с родителями подумали, что домой уехать я всегда успею, а попробовать свои силы в такой структуре как «Северсталь», может уже и не довестись.
Дополнительная информация:
https://belarushockey.com/mhl/news_list/2021/09/08/bh-17-letnij-belorusskij-vratar-prodolzhit-kareru-v-sisteme-severstali/
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