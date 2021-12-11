Эрдоган не позволил Черногории так распускать руки против России, как это делала Словения. Еще одна победа в Испании

Россиянки легко разгромили соперниц на чемпионате мира и настраиваются на реванш за олимпийский финал с француженками.

Чемпионат мира. Женщины

Основной раунд

Черногория — Россия — 24:31 (10:18)

В любом командном виде спорта есть понятие удобных и неудобных команд. Так вышло, что Черногория в женском гандболе — наш «клиент». Встречаемся мы с ней на больших турнирах регулярно, и в пяти последних матчах — пять побед. Последняя такая встреча была не далее как в четвертьфинале Олимпиады в Токио, и победа россиянок в шесть мячей получилась достаточно беспроблемной.

При этом безотносительно игр с нашей командой черногорки исторически считаются командой достаточно жесткой, играющей в духе традиций, основанных Драганом Аджичем, черногорцем по национальности и нынешним главным тренером сборной Словении, нашего предыдущего соперника на ЧМ-2021. Аджич работал с национальной командой родной страны в лучшие для нее времена — серебра на Олимпиаде-2012 в Лондоне и победы на Евро в том же году. Когда судьи позволяют командам Аджича много вольностей, они способны укусить кого угодно — и так произошло в драматичном ничейном матче Словении с Россией. Знатоки гандбола говорили в один голос: важно, чтобы судьи оградили наших гандболисток от грубости представительниц экс-Югославии, и тогда больших проблем быть не должно — тем более что даже теоретические шансы выйти в четвертьфинал Черногория уже потеряла.

Интересный нюанс этой встречи: обеих соперников тренируют женщины, что для женского гандбола вещь довольно редкая. Оппонентом Людмилы Бодниевой стала шестикратная победительница Лиги чемпионов Бояна Попович, главный творец серебряного состава Черногории лондонских времен. Рассказывают, что она чуть ли не единственная в том составе Аджича, кто не делал соперницам пакостей. От той команды сохранились остатки былой роскоши — вратарь Марина Райчич и легендарная правая крайняя Йованка Радичевич. Последняя, забегая вперед, будет блистать и сейчас, забив в ворота Полины Каплиной в первом тайме шесть мячей из общих черногорских десяти.

А вот ряд других черногорских звезд травмированы — в частности, Елена Деспотович, а также бомбардир Джорджина Яукович, которую воспитал российский тренер Виктор Рябых, несколько лет работавший с Аджичем в системе главного клуба Черногории — «Будучности», выигрывавшей даже Лигу чемпионов. Еще ряд спортсменок закончили карьеру в сборной — в общем, черногорки, как и мы, приехали в Испанию в изрядно обновленном составе. Но выбор у них все-таки значительно меньше, чем у сборной России.

Легкое начало

Злость, с которой россиянки вышли на игру после ничьей со Словенией, была очевидна. И «клиент» начал получать свое с первой же минуты — 3:0, 5:1, 8:1... Причем сработала перестановка в стартовом составе, на которую пошла Бодниева, — вместо основной линейной Анастасии Илларионовой вышла Карина Сабирова, номинальная разыгрывающая. И у нее вдруг как полетело! А партнеры, увидев такое дело, начали на игрока ЦСКА охотно играть. При 10:3 пять мячей оказались на счету Сабировой. Что касается судейства, то турок по фамилии ни много ни мало Эрдоган не позволил черногоркам, в отличие от словенок, распускать руки.

Легкость старта игры позволила Бодниевой очень быстро начать активную ротацию. Мало того, что вратарь Каплина, прежде выходившая только на замену, теперь была в стартовом составе (при их равенстве с Анастасией Лагиной это неудивительно), так уже к середине первого тайма на замену начали выходить глубокие запасные — в частности, Ярослава Фролова, Ксения Закордонская, да и Ольгу Щербак особо близкой к основе не назовешь.

Но в том-то и отличие Бодниевой от ее предшественника Алексея Алексеева, что тот в Токио очень жестко отделил ведущих игроков от резерва, в результате чего те, кто выходил со скамейки, не показывал того, на что способны. Здесь же игрового времени достаточно у всех. Более того, лидеры российской сборной, такие как Юлия Манагарова, Екатерина Ильина, Елена Михайличенко, Анастасия Илларионова, играли очень мало. Манагарова, блиставшая в двух предыдущих матча, вышла и тут же начала забивать лишь во втором тайме. Их силы Бодниева явно бережет к следующему матчу — с олимпийскими чемпионками француженками.

На матч с Францией должны выйти в оптимальном состоянии

Единственная, кто оказывал россиянкам хоть какое-то сопротивление, — та самая прославленная Йованка Радичевич, но при удивительном показателе к концу — 60% мячей от голов всей своей команды — она получила травму и в игру вернулась лишь в середине тайма второго.

Впрочем, что с Радичевич, что без нее Россия проводила самый легкий матч на турнире. Во втором тайме раззабивалась Антонина Скоробогатченко, которая и получила в итоге приз лучшего игрока матча. А вот Милане Таженовой, которая все никак не может забить, партнеры предоставили возможность пробить семиметровый — но и это не помогло!

Но это была лишь мелкая неприятность. Немотивированная и откровенно слабая Черногория, проигравшая нам в шестой раз из шести за последнее время, позволила россиянкам и сэкономить силы, и улучшить и так отличную разность мячей, что при определенных раскладах (если Словения больше не потеряет очков, а мы проиграем француженкам) может оказаться решающим фактором при борьбе за выход в четвертьфинал. Правда, к концу игры преимущество сократилось с десяти мячей до шести (меньше за последние полтора тайма и не было, — но и это неплохо). Нервов в любом случае этот матч не отнял у нашей команды никаких.

С учетом того, что 11 декабря Россия проводила самый ранний матч, а 13-го сыграет с Францией самый поздний, легкое течение матча с Черногорией и активная ротация состава и использование запасных — все говорит за то, что на матч с олимпийскими чемпионками Россия должна выйти в оптимальном состоянии. А вот как там скажется неопытность новой российской команды — покажет только сама игра.

Илларионова перед игрой усугубила небольшую старую травму, поэтому она не играла, а играла Сабирова. Причем Илларионова рвалась в бой, но ее решили поберечь — это Бодниева сказала. К Франции она точно будет готова.