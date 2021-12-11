Интервью главного тренера наших гандболисток.

Чемпионат мира. Женщины

Основной раунд

Черногория — Россия — 25:31 (10:18)

После официальной пресс-конференции главный тренер сборной России по гандболу Людмила Бодниева поделилась впечатлениями от спокойной победы над Черногорией, рассказала о серьезной ротации на всех позициях во время игры, травме Илларионовой и своем эмоциональном всплеске на финише матча.

Ожидаем тяжелой игры с Францией

— Когда вы приняли решение включить в стартовый состав Карину Сабирову на позиции линейной?

— Карина — наша запланированная замена Насте Илларионовой. Сегодня Настя получила на разминке небольшое повреждение — и, хоть и рвалась в бой и сказала, что готова играть, мы приняли решение ее по возможности поберечь. Это старая травма, и из-за того, что у нас здесь нет времени на отдых, мы пытаемся его найти таким образом.

— И у Сабировой все полетело с самого начала.

— Сплюньте!

— На Францию Илларионова будет готова?

— Да.

— Какое впечатление производит на вас на этом турнире Франция и насколько сильно изменилась эта команда по сравнению с Токио?

— Француженки сохранили свой олимпийский состав. Мы ожидаем тяжелой игры, но настраиваемся на максимальную борьбу. Думаю, для нас это большой вызов — играть с действующими олимпийскими чемпионками. Дополнительная мотивация для девчонок не нужна. К матчу начнем готовиться уже через десять минут!

— Если мы подойдем к этой игре уже в статусе четвертьфиналистов, это не изменит мотивацию?

— Нет.

Первая желтая карточка

— С середины первого тайма матча с Черногорией началась очень активная ротация. Появились Фролова, Закордонская. Связано ли это с тем, что вам стало ясно: силы лидеров можно немножко сэкономить?

— Мы еще до игры сказали: как бы ни складывался матч, даже если мы поведем, на всякий случай нуждаемся в разнице мячей. Это были плановые замены. Мы пытались без ущерба для результата дать отдохнуть некоторым игрокам, которые были больше всего обременены в предыдущих матчах.

— Поэтому Ильина и Манагарова играли не так много?

— Манагарова провела весь второй тайм. Считаю, что у нас четыре равноценных края, и нам нужна активная ротация, чтобы мы имели свежесть на этой позиции и поддерживали темп игры за счет быстрых атак наших угловых игроков. Сегодня мы приняли решение поделить матч напополам, дать девчонкам поиграть по тайму.

Что же касается Кати Ильиной, мы ее больше используем в нападении. Сегодня мы планировали начинать без нее, но получилось иначе, так как у нас выпал один центральный защитник (Илларионова. — Прим. И.Р.). Да, попытались дать ей больше отдохнуть, поскольку она в предыдущих играх провела на площадке очень много времени.

— Во всех предыдущих матчах из вратарей начинала Лагина, сегодня — Каплина. Связано ли это с неудачной игрой обоих наших вратарей против Словении?

— Нет. Решение по вратарям — конечно, наше общее, но оно принимается с подачи тренера по вратарям Михаила Измайлова. Он предложил начать с Каплиной. Выбор вратарей зависит от соперника. По моему мнению, сегодня акцент был сделан на ближних бросках, и под эту команду Полина своей фактурой подходит больше.

— В концовке, несмотря на крупный счет, на площадке появились эмоции, и даже вы, человек спокойный, получили желтую карточку. Что там произошло?

— Скажу, что это были непотребные эмоции. Наверное, надо было вести себя спокойнее. Мы никогда не обсуждаем судейские решения, но два подряд фола, зафиксированных на Веронике Никитиной, немножко вывели меня из себя. Посмотрим повтор — и скажу, была я права или нет.

— Это первое ваше серьезное проявление эмоций на посту главного тренера сборной?

— Это первая желтая карточка.

— Многие выражали недовольство судейством в предыдущем матче со Словенией. В целом сейчас было лучше?

— Все-таки больше фокусируюсь на игре. Придерживаемся правила судейство не комментировать.