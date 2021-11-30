Расписание матчей женской сборной России на ЧМ-2021 по гандболу

С 1 декабря в Испании начнется чемпионат мира-2021 по гандболу среди женщин. Сборная России сыграет в одной группе B предварительного раунда ЧМ-2021 со сборными Сербии, Камеруна и Польши.

«СЭ» предлагает читателям ознакомиться с расписанием игр национальной команды на предстоящем турнире.

ЧМ-2021 по гандболу среди женщин. Предварительный раунд. Группа B

3 декабря. 20.00. Россия — Камерун

5 декабря. 20.00. Польша — Россия

7 декабря. 22.30. Россия — Сербия

Время — московское.

Календарь игр ЧМ-2021 по гандболу можно посмотреть на сайте «СЭ».

Основную информацию о ЧМ-2021 по гандболу среди женщин читайте здесь.