Расписание матчей женской сборной России на ЧМ-2021 по гандболу
09:20
С 1 декабря в Испании начнется чемпионат мира-2021 по гандболу среди женщин. Сборная России сыграет в одной группе B предварительного раунда ЧМ-2021 со сборными Сербии, Камеруна и Польши.
«СЭ» предлагает читателям ознакомиться с расписанием игр национальной команды на предстоящем турнире.
ЧМ-2021 по гандболу среди женщин. Предварительный раунд. Группа B
3 декабря. 20.00. Россия — Камерун
5 декабря. 20.00. Польша — Россия
7 декабря. 22.30. Россия — Сербия
Время — московское.
Календарь игр ЧМ-2021 по гандболу можно посмотреть на сайте «СЭ».
Основную информацию о ЧМ-2021 по гандболу среди женщин читайте здесь.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю