Гандбол
Чемпионат мира
Новости
Мужчины Женщины
Новости   //    Гандбол   //    Чемпионат мира

Расписание матчей женской сборной России на ЧМ-2021 по гандболу

09:20
Екатерина Ильина. Фото Дмитрий Коротаев, «Известия»
Екатерина Ильина. Фото Дмитрий Коротаев, «Известия»
Теги:

С 1 декабря в Испании начнется чемпионат мира-2021 по гандболу среди женщин. Сборная России сыграет в одной группе B предварительного раунда ЧМ-2021 со сборными Сербии, Камеруна и Польши.

«СЭ» предлагает читателям ознакомиться с расписанием игр национальной команды на предстоящем турнире.

ЧМ-2021 по гандболу среди женщин. Предварительный раунд. Группа B

3 декабря. 20.00. Россия — Камерун

5 декабря. 20.00. Польша — Россия

7 декабря. 22.30. Россия — Сербия

Время — московское.

Календарь игр ЧМ-2021 по гандболу можно посмотреть на сайте «СЭ».

Основную информацию о ЧМ-2021 по гандболу среди женщин читайте здесь.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Такой футбол нам не нужен! ЦСКА с «Зенитом» показали, почему сборная так сыграла в Сплите
Названа причина взрыва в Люберцах с двумя пострадавшими детьми
1
0