Обозреватель «СЭ» считает, что ничья в матче со Словенией для россиянок почти как победа.

Чемпионат мира. Женщины

Групповой турнир. Группа I

Россия — Словения — 26:26 (14:15)

Какой же огненный матч женского гандбольного ЧМ Россия — Словения! Какая синусоида сюжета и эмоций! Сердце на последних минутах колотилось так, словно ты сам на площадке. «Минус четыре» за 12 минут до конца, не реализованный в этот момент пенальти нашей маэстро семиметровых Ильиной, не спасавшие на этот раз весь матч вратари — казалось, шансов никаких. И тут Людмила Бодниева берет тайм-аут. Первый в матче.

Это наша игра!

Людмила Валериевна отличается тем, что во время этих тайм-аутов абсолютно спокойно и четко, но не монотонно прописывает комбинации, которые нужно разыграть, и роль каждого. Причем уточняет, если не уверена в чьем-то абсолютном внимании. Ора — никакого, но сами гандболистки говорят, что эта предельная ясность очень помогает.

После тайм-аута в первом тайме с Сербией при «минус один» забили, кажется, восемь безответных и решили игру. Теперь — пять. И вышли вперед. До того команду оставляла в игре Манагарова, до перерыва многое залетало у Ильиной и Михайличенко. А тут и у других полетело. Какая же воля у этой молодой сборной!

При равном счете тайм-аут взял уже тренер Словении. После этого пошла игра мяч в мяч. И все же за 20 секунд до конца Ана Гросс из ЦСКА расчехляет свою пушку, и словенки выходят вперед. Неужели всё? После ухода с «минус четыре»? И в 1/4 выйти тогда бы уже было гораздо сложнее — ведь впереди еще матч с олимпийскими чемпионками из Франции, которые приехали в Испанию в отличие от нас полноценным токийским составом.

Едва пропустили, Бодниева берет остававшийся у нее тайм-аут. Опять все расписывает. Если в прошлый раз девчонки кричали: «Это наша игра!» — сейчас такого, понятно, не было. Было полное внимание игроков к тому, что скажет тренер.

И спустя секунды мяч доводится направо до Манагаровой, и та, пылающая второй матч подряд, делает сумасшедшую передачу с края на край. На выход Марковой. И та с левого угла переигрывает бесподобного в этот день, переигрывавшего своих российских коллег по амплуа словенского вратаря. За несколько секунд до конца матча мы вырвали ничью!

Наша сборная — настоящая

Комментаторы сказали, что игроки все сделали, как сказала Бодниева. Маркова на пресс-конференции это только что аккуратно опровергла — нет, говорит, сымпровизировали. И это не говорит плохо о Бодниевой, которая главное сделала первым тайм-аутом и переворотом игры после него. Это говорит, что гандбол, как и футбол, и хоккей, и все остальное, — живые игры, а не математика. Их невозможно полностью рассчитать. И тем они прекрасны.

Эта ничья — как победа. Потому что, проиграй мы словенкам, нам бы оставалось рассчитывать либо на то, что сами выиграем у Франции и будет закрутка, либо на то, что оступятся сами словенки, которым еще играть с Польшей и Сербией. Ведь при равенстве очков по личным встречам Словении бы уступили.

Сейчас все лучше. Да, равенство очков все еще возможно, но тогда будут считать разность мячей, а она у нас сейчас +13, а у Словении -1. А нам играть не только с мощной Францией, но и с Черногорией, которая проиграла Словении десять, и на ней можно улучшить соотношение мячей.

Смотрите женский гандбол, друзья! Это очень эмоционально, живо и абсолютно точно не скучно. И сборная наша — неопытная, только нащупывающая свою идентичность, но какая-то очень настоящая.