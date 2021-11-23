Гандболистка Ильина сравнила методы работы Бодниевой и Трефилова в сборной России

Олимпийская чемпионка Екатерина Ильина поделилась мнением о работе Людмилы Бодниевой на посту главного тренера сборной России по гандболу.

«Команду впервые возглавляет женщина, она лучше понимает нашу психологию, к тому же она раньше была игроком, — цитирует Ильину ТАСС. — Мы с ней разговариваем открыто, она спрашивает, есть ли у нас проблемы личного характера, всегда готова поддержать и помочь нам. Можно сказать, что она более открытый человек, тренер и даже психолог».

Также спортсменка сравнила работу в сборной нового тренера и бывшего главного тренера Евгения Трефилова.

«С Евгением Васильевичем такого, конечно же, не было. Вы же наверняка знаете его или видели со стороны, как он всех без разбора... Там уже не важно, какие у тебя проблемы и что с тобой происходит, нужно пахать, пахать и еще раз пахать. Но понятно, что с Людмилой Валерьевной мы тоже работаем в полную силу, мыслей отлынивать не возникает», — добавила Ильина.

В среду, 24 ноября, сборная вылетит в Берген для участия в товарищеском турнире Intersport Cup. Команда сыграет с Норвегией, Нидерландами и Южной Кореей.

Чемпионат мира-2021 пройдет с 1 по 19 декабря в Испании.