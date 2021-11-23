Гандболистка сборной России: «Проведение чемпионата Европы в России позволит нашему виду спорта завоевать новую аудиторию»

Гандболистка сборной России Елена Михайличенко рассказала о ходе подготовки к чемпионату мира-2021.

— Представляете с какими ограничениями команда столкнется в декабре на ЧМ-2021?

— В Испании нас ждут те же условия, что и годом ранее на чемпионате Европы в Дании. Весь турнир предстоит находиться в так называемом «пузыре», в стенах отеля, без возможности свободно выходить на улицу. Автобус нас будет перевозить до зала для тренировок и матчей, а потом отвозить обратно в отель. Перед каждым новым раундом турнира нас будет ждать тестирование на Covid-19, а до получения результатов нужно будет оставаться в своих номерах. Хочется надеется, что нам все же организуют небольшую прогулку в один из дней, как это было в Дании, но пока это остается загадкой, — цитирует спортсменку «КП».

— Буквально на днях стало известно, что женский ЧЕ-2026 по гандболу пройдет в Москве и Санкт-Петербурге. Верите, что это событие поспособствует еще большему росту популярности гандбола в России?

— Даже не сомневаюсь в этом! Знаю, что последний крупный форум проходил в России в 2005 году, тогда наша сборная стала чемпионом мира, а наш нынешний главный тренер Людмила Бодниева была названа лучшим игроком турнира. С тех пор уровень развития гандбола в нашей стране заметно возрос, о чем говорят результаты национальной команды и российских клубов на евроарене. Хочется поблагодарить президента ФГР Сергея Николаевича Шишкарева и его команду за то, что именно российская заявка добилась этого почетного права. Думаю, что проведение чемпионата Европы в России позволит нашему виду спорта завоевать новую аудиторию среди соотечественников.