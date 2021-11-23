Стал известен состав женской сборной России на чемпионат мира по гандболу

Тренерский штаб сборной России во главе с Людмилой Бодниевой объявил состав на чемпионат мира по гандболу, сообщает сайт Федерации гандбола России.

Из работавших на сборе дома остаются вратарь Эвелина Аношкина и правый крайний Альбина Мурзалиева.

В заявку на отдельный матч чемпионата мира можно вносить 16 гандболисток. По ходу турнира разрешается сделать пять замен, используя игроков из расширенного состава. В этот лимит не будут входить замены гандболистов с подтвержденным заражением коронавирусом.

Вратари: Полина Каплина (ЦСКА), Анастасия Лагина («Ростов-Дон»).

Левые крайние: Полина Горшкова, Юлия Маркова (обе — ЦСКА).

Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).

Линейный: Анастасия Илларионова (ЦСКА).

Правые полусредние: Екатерина Зеленкова («Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА), Ольга Щербак («Лада»).

Левые полусредние: Ирина Корнеева («Астраханочка»), Елена Михайличенко (ЦСКА), Вероника Никитина («Лада»).

Разыгрывающие: Екатерина Ильина, Карина Сабирова (обе — ЦСКА), Валерия Кирдяшева («Лада»), Милана Таженова, Ярослава Фролова (обе — «Ростов-Дон»).

Тренерский штаб: Людмила Бодниева (главный тренер), Томаш Главаты, Михаил Измайлов.

24 ноября команда вылетит в норвежский Берген для участия в товарищеском турнире Intersport Cup. После его окончания сборная останется в Норвегии, откуда 2 декабря переберется в испанскую Валенсию, в пригороде которой проведет предварительный раунд чемпионата мира.