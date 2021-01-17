Король Треф призывает не строить далекоидущие планы на чемпионат мира — хотя карта пока идет.

Вчера сборная России по гандболу одержала сенсационную победу на чемпионате мира над Словенией — 31:25. Сборная, что важно, мужская — у которой не было успехов с начала XXI века. Обычно мы стабильно занимаем на этих турнирах места во втором десятке.

Теперь на турнире в Египте нас ждет второй раунд, в котором три команды из нашей группы (еще Белоруссия и Словения) соединятся со Швецией, Египтом и либо Северной Македонией, либо Чили. Отдельно стоит отметить, что Россия на этом турнире обесфлажена и выступает как «команда ФГР» — Федерации гандбола России. Тем не менее пока это не мешает идти по сетке. Но по большому счету победа над Словенией кардинально сюжет пока не меняет — и после нее мы можем остаться на 12-14-м местах.

Вот и Евгений Трефилов, мэтр российского гандбола (женского и успешного), призывает закладываться на плохое. Но при этом надеяться на лучшее.

Мужики молодцы, но подготовки к чемпионату мира как таковой не было

— Евгений Васильевич, можно с вами про мужской гандбол? А то мы тут эпохальный матч у Словении выиграли.

— У меня через час игра, но давай. Сразу пиши, что как зрителю матч понравился, играли здорово. Но с точки зрения тренера много огрехов. С вратарской линией нет проблем, Виктор (Киреев. — Прим. «СЭ») — красавец. А по игре в защите очень много проблем. Второй момент — у нас сейчас начнется «ура, ура». Этот ура-патриотизм обычно заканчивается печально. Давайте осторожно, закладываться надо всегда на плохое. Да, до этого мы часто застревали в первом раунде, теперь система немного изменилась, прошли. Молодцы, но не громко. Надо сохранить этот настрой. На эмоциях мы можем отыграть один-два матча. А дальше решать будет мастерство.

— Со Словенией были в первую очередь эмоции, не тактика и выучка?

— Ты же видел, как они реагировали! Долго на этом не продержишься, такой ресурс имеет свойство сгорать. Теперь будут тяжелые, плохие игры, обязательно будет какая-нибудь неудачная, с незабитыми мячами, множеством пропущенных. Все это будет, марафон на чемпионате мира длинный, 17-19 дней. Мужики показали вчера игру, но Петкович — новый тренер, он только что приступил к работе. Подготовки как таковой не было. Это тревожит.

— В общем, вы остаетесь пессимистом, вернее реалистом? О плей-офф думать не стоит?

— Я вас умоляю! Да, надо реально смотреть на вещи. А как лучше? Давай будем рассказывать, что у нас все хорошо! А выйдешь — ни одной снегоуборочной машины. (Смеется.) Еле до зала сейчас доехал. Хотя меня удивляет, почему все охают — холодно. Это зима, ребята! И в России всегда была такая, хорошая зима.

Возвращаясь к сборной — удержать их на вершине будет тяжеловато. Но есть еще один положительный момент. Бывает так — ничего не ждешь, команда еще как таковая не сколочена, все факторы вроде против — а побеждают. Вот на это тихо закладываюсь.

Я не противник импортных тренеров, просто подход у иностранцев другой

— С Велимиром Петковичем знакомы? Просто у нас и в женской сборной был легионер Амброс Мартин, но получилось не очень.

— Познакомились, когда он приехал. Скорее шапочно. Несколько игр смотрели вместе. Не надо из меня делать противника импортных тренеров. Есть просто объективные вещи. Я слежу за разными видами спорта. Много ли нам дали иностранные тренеры? Это не претензия к кому бы то ни было, просто у иностранца другой взгляд. Он вам не раскроет методику. Он не будет ездить по детско-спортивным школам.

Там другой разговор: дайте мне такие условия, я вам сделаю результат. А русский подписывается под условиями на уровне «не могу». Я иногда удивляюсь некоторым нашим комментаторам — вот они говорят про иностранца: «Ах, какой крутой тренер!» Тот же «Дьер» венгерский — это же сборная Европы! Конечно, он с ней сделает результат. Приедет, уедет — а мы без... денег. (Смеется.) Может, и перед этим турниром стоило подумать о том, чтобы взять Владимира Максимова консультантом. Все-таки восемь человек в сборной из «Чеховских медведей». Ужились бы они в берлоге, все нормально, если два думающих человека — они всегда уживутся.

Гендиректор ФГР Лев Воронин, главный тренер сборной России Велимир Петкович, президент ФГР Сергей Шишкарев. Фото ФГР

— А как же история про то, что сербы — братья? Может, у него во имя братства будет другой подход?

— У нас часто братья такие — в лицо улыбаются, а за пазухой кирпич. Это я не про конкретную нацию или Велимира, а про историю. Так что надо спокойно к этому относиться. Сейчас с молдаванами машину толкали из снега, я им в шутку: «Ну что, будете еще с нами воевать?» Посмеялись. Постоянно слышишь, как в какой-нибудь стране Европы раздают методички по войне с Россией, вот недавно в Швеции, то еще где-то.

— Ну, в Европе много стран НАТО, наверное, логично.

— Понимаю, но мы как-то легкомысленно стали к этому относиться. Кто не переживал некоторые недавние эпохи в истории нашей страны, кого не раскладывали на капоте — тому об этом легко говорить как об игрушке.

О своей роли в женской сборной я пока умолчу

— Почему у нас в женском гандболе все хорошо, а мужчины 15 лет ничего большого не добиваются? Это же не только фактор Трефилова.

— Ответ есть. Он чисто статистический. Мы вообще перестали выигрывать молодежные чемпионаты мира. По этой логике в сборную приходят люди, которые особо не выделяются. А в каждом нужна изюминка. Если люди уходят вниз, в эту рутину середняков, откуда ей появиться? Грубо скажу — от дворняги овчарка не родится. Дай бог, чтобы нам удалось переломить эту ситуацию. У женщин еще удается какие-то турниры цеплять. Тут много факторов — у нас когда-то давно Минспорт поругался с Минпросвещения.

— Из-за чего?

— Это разбирательства наверху, я туда не лезу. Но раньше ты приходил к учителю физкультуры, и можно было договориться секцию сделать, а потом из нее уже выбирать желающих ребят в спортивную школу. Сейчас — массовость. Он им кинул мяч, и они бегают. Отбор прекратился. Да и женский гандбол сжимается, много чего закрывается, люди уходят. В том числе и отсюда, из Краснодара. Я отвечаю сейчас за молодежную, юношескую команды России. Если мы сейчас не выстрелим ими, то будут проблемы. После 30 девушки все равно либо рожать пойдут, либо замуж, либо просто бросят. Нужна замена.

— У вас много мыслей. Вы-то в женскую сборную не решили вернуться, появилась ясность?

— Давайте подождем. О своей роли я пока умолчу.