Велимир Петкович: «После матча со Швецией был очень зол»

Главный тренер сборной России Велимир Петкович отметил, что в выступлении команды на чемпионате мира-2021, где она дошла до второго группового этапа, положительных моментов больше, чем отрицательных, а также рассказал об изменениях в менталитете игроков.

— После матча со Швецией, конечно, я был расстроен и зол из-за нашей невыразительной игр, — отметил Петкович. — Но потом, проанализировав все в целом, могу сказать, что этим чемпионатом мира я больше доволен, чем недоволен. Тем более, все знают, с какими сложностями мы столкнулись, каким составом поехали. И у нас было не так много времени на подготовку.

— Что не получилось против шведов?

— Еще раз напомню, что перед турниром мы потеряли четырех игроков — Атьман, Шкуринский, Санталов, Виноградов. Если бы у нас была более длинная скамейка, все могло сложиться по-другому.

— Как поменялась сборная с того момента, как вы ее приняли?

— Исходя из того, что у меня было не так много времени на построение тактики, я сконцентрировался на эмоциональной составляющей. У нас было очень много разговоров с каждым игроком, и мне очень понравилось, как они менялись в процессе. Поначалу не каждый мог открыться, но по ходу турнира ребята все больше проявляли себя. Этими изменениями я очень доволен.

— Глава ФГР Сергей Шишкарев публично выразил вам поддержку. Чувствуете ее со стороны игроков?

— По ходу чемпионата я услышал много положительных отзывов и от тренеров других сборных, выступавших в Египте. Мне поступило много звонков и сообщений от коллег — все говорили о том, что российская сборная сильно изменилась. Ведь мы сыграли вничью с Белоруссией, а могли и выигрывать, при том, что у соперника многие играют в ведущих клубах Лиги чемпионов. Затем победили Словению, где тоже много игроков топ-уровня. Что касается наших игроков, то у нас хороший контакт. Не вижу, чтобы кто-то был недоволен. Идет хорошее взаимодействие, чему я только рад.

(Антон Бабошин)