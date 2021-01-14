Россия не сумела обыграть Белоруссию в гандбол. Что вообще происходит?

На самом деле, ничья — нормальный результат. Букмекеры совсем не верили в нашу команду

Чемпионат мира

Египет

Предварительный этап

Белоруссия — Россия — 32:32 (15:15)

Из 22 предыдущих матчей между Россией и Белоруссией в 18 побеждала наша команда. Еще трижды дело заканчивалось ничьей. Однако, несмотря на такой подавляющий исторический перевес, на этом чемпионате мира специалисты и букмекеры ставили совсем не на нас. Да и белорусские издания были полны оптимизма. Мол, такую Россию обыгрывать можно.

До такой жизни мы докатились не сегодня и даже не вчера. Мужской гандбол после бронзы Афин-2004 в стагнации. Наша сборная не квалифицировалась на третью подряд Олимпиаду. Да что там, даже на чемпионаты мира и Европы отбираться получается не всегда. А на Евро-2020 команда проиграла три матча из трех и заняла последнее место в довольно средней группе.

Тогда президент федерации Сергей Шишкарев сказал, что мы находимся на дне и дальше падать просто некуда. И добавил, что порядка пяти человек из того состава никогда больше вызываться в сборную не будут, потому что у них полностью отсутствует понятие «Родина». Вместе с тем гандбольный босс пообещал, что мужскую сборную не бросит и будет делать все, чтобы реанимировать некогда сильнейшую команду мира.

Подтверждением этих слов является участие нашей команды на нынешнем ЧМ. Гораздо проще было бы не сражаться за одну из двух уайлд-карт и обезопасить себя от потенциального фурора. Федерация же добилась того, чтобы заветное приглашение досталось России. И это попытка оттолкнуться от того самого дна.

Скажите, все гандбольные матчи наших сборных заканчиваются валидольными концовками?

Белорусы же пробились в Египет-2021 по спортивному принципу и сейчас обладают, пожалуй, лучшим составом в истории. Ведущие игроки варятся в польских, немецких и французских клубах. Да и «Мешков Брест» в Лиге чемпионов котируется выше российского флагмана — «Чеховских медведей».

Вот и начало игры развивалось в рамках всей этой концепции: белорусы отрывались, мы пытались не отстать. В итоге благодаря шикарному броску Сергея Марка Косоротова на последней секунде все-таки удалось закончить первый темп на равных — 15:15.

Но во второй половине началась та же история. Россиянам приходилось отыгрывать один-два мяча, и это давило. Казалось, белорусы играли с запасом. Но ближе к середине второго тайма произошел переворотный момент матча. Сначала нам удалось несколько раз отзащищаться, а потом усилиями Житникова и Шишкарева наша команда дважды перехватила мяч и убежала в быстрые отрывы. Оба реализовала. Мы не просто впервые (если не считать стартовые 3:2) вышли вперед, а повели плюс два!

Разумеется, белорусам это не понравилось, и они начали бомбардировать наши ворота с еще большим ожесточением. Особенно усердствовали Кулеш и Вайлупов. Но и россияне играли с огоньком. А сумасшедший гол Косоротова — в падении с поворотом при поднятых руках судьи — точно войдет в хайлайты турнира. С мотивацией и самоотдачей, на отсутствие которых у ряда игроков на Евро-2020 сетовал президента ФГР, сейчас проблем не было точно. Игра смотрелась.

Пять минут до конца — 29:29. Сорока выгрызает мяч в защите, и Косоротов снова выводит Россию вперед. За 3,5 минуты до финальной сирены. В следующей атаке пропускаем. Ничья. Остается 1,5 минуты. Наши долго разыгрывают, кажется, никто не решается взять в такой момент ответственность на себя. Рискует Шишкарев. Не даром же он капитан. Получилось! Однако Кулеш — Здена Хара мирового гандбола — тут же безумным по силе броском восстанавливает равновесие. Ох, какая же валидольная концовка!

Благо все было в наших руках. Последняя атака у России. Главный тренер Велимир Петкович снимает вратаря, чтобы у нас было численное преимущество на площадке. С одной стороны, это понятно, с другой — малейшая оплошность, и нам закинут в пустые ворота. Но обходится без неприятных сюрпризов. Мяч разыгрывается до верного, доводится до Шишкарева, но последним в матче броском Даниил попадает во вратаря. Все-таки ничья.

С одной стороны, крепкий и хороший матч. И все еще на этом турнире впереди. С другой — очень обидно, что не удалось дожать. Все-таки победа — это и два очка, и серьезный эмоциональный заряд.

В субботу будет еще тяжелее

Впереди у нашей сборной еще более серьезное испытание: в субботу игра с одним из претендентов на медали этого чемпионата мира — Словенией. Последняя серьезная битва с ней у нас была в 1/8 ЧМ-2017. Тогда, в Париже, Россия уступила 26:32. Как-то будет теперь?