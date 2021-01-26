Определились все четвертьфиналисты ЧМ по гандболу

Стали известны все четвертьфиналисты мужского чемпионата мира по гандболу. Сборная России не смогла пробиться в плей-офф, заняв четвертое место в группе во втором групповом раунде.

В 1/4 финала встретятся:

Дания — Египет

Испания — Норвегия

Швеция — Катар

Франция — Венгрия

Все игры четвертьфинала состоятся 27 января. Два дня спустя пройдут полуфинальные игры, в них встретятся:

Дания/Египет — Испания/Норвегия

Швеция/Катар — Франция/Венгрия

Матчи 1/2 финала пройдут 29 января, финал и игра за третье место — 31 января.