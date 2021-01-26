Определились все четвертьфиналисты ЧМ по гандболу
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Стали известны все четвертьфиналисты мужского чемпионата мира по гандболу. Сборная России не смогла пробиться в плей-офф, заняв четвертое место в группе во втором групповом раунде.
В 1/4 финала встретятся:
Дания — Египет
Испания — Норвегия
Швеция — Катар
Франция — Венгрия
Все игры четвертьфинала состоятся 27 января. Два дня спустя пройдут полуфинальные игры, в них встретятся:
Дания/Египет — Испания/Норвегия
Швеция/Катар — Франция/Венгрия
Матчи 1/2 финала пройдут 29 января, финал и игра за третье место — 31 января.
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