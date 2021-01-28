Франция, Швеция и Испания вышли в полуфинал чемпионата мира по гандболу

Сборная Франции в дополнительное время выиграла у Венгрии в 1/4 финала чемпионата мира (35:32). В других встречах Швеция оказалась сильнее Катара (35:23), а Испания одолела Норвегию (31:26).

В полуфинале Дания сыграет с Испанией, а Швеция — с Францией. Матчи состоятся 29 января.

Чемпионат мира

Мужчины

1/4 финала

Франция — Венгрия — 35:32 д.в. (12:14, 18:16, 5:2)

Швеция — Катар — 35:23 (14:10)

Испания — Норвегия — 31:26 (21:15)