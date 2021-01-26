Глава ФГР поддержал тренера сборной России после невыхода в плей-офф чемпионата мира

Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев в московском аэропорту Шереметьево встретил мужскую национальную сборную, прилетевшую домой после чемпионата мира в Египте — там команда Велимира Петковича, из-за санкций в отношении страны выступавшая как команда ФГР, завершила выступления на втором групповом этапе.

— Добро пожаловать в Москву, где у нас есть и флаг, и гимн, — приветствовал команду Шишкарев. — После матча со Швецией я сказал в прессе, что на площадке в этот вечер не было сборной. Но я уверен, что на самом деле она есть, и что коллектив, который у нас сложился, готовый в каждом матче с горящими глазами выкладываться за свою страну, обязательно покажет себя на следующих соревнованиях. Главное, что хотелось бы сказать — я выражаю полную поддержку и уважение нашему тренеру. Это профессиональный человек, который болеет гандболом. Он рискнул и, может, даже не полностью осознавая этого, приехал в наше болото под названием «российский мужской гандбол». Которое я уже пять лет пытаюсь расшевелить вместе с коллегами. И Велимир сейчас видит перспективы, понимает, что не может быть так, чтобы на 140 миллионов человек мы не могли набрать полноценную команду. Которая бы не просто показывала характер, а играла профессионально и имела настоящую длинную цепочку подготовки, от мальчишек и юношей до перехода во взрослые команды. Верьте своему тренеру — он человек сильный, не подлый, который всегда смотрит в глаза и говорит, что думает. По-другому мы ситуацию не изменим.

Хочу сказать, что вы выступили неплохо. Сейчас звучит критика — местами оправданная, но порой ее причиной являются завышенные ожидания. Хотя это не прошлогодний чемпионат Европы и три позорных поражения. Возможно, не хватило физики, сыгранности, но стыдиться команде нечего. Вы показали, например в матчах с Белоруссией, Словенией, что умеете играть, у вас есть характер. Иногда, правда, он спит, но потом просыпается, когда вы начинаете вспоминать родину-мать. Да, ругаться не стоит, но это тоже проявление характера. Поэтому я хочу, чтобы вы, приехав домой, не прятали глаза, смотрели на людей, которые ждут от вас побед. А мы, как федерация, сделаем все для развития мужского гандбола. Мы рук не опускаем, и вы тоже не опускайте, вы же ими играете.

(Антон Бабошин)