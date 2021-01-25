Сольдберг прокомментировал разгромную победу над Россией на ЧМ-2021

Главный тренер сборной Швеции Гленн Сольдберг прокомментировал победу над Россией (34:20) в матче третьего тура основного турнира ЧМ-2021.

«Мы провели идеальный матч. Это касание как игры впереди, так и в обороне. Наш вратарь выдал замечательную игру. Что касается сборной России, мне кажется, она была немного уставшая», — цитирует Сольдберга официальный сайт Международной федерации гандбола.

С пятью очками россияне заняли четвертое место и не сумели выйти в четвертьфинал чемпионата мира.

Шведы благодаря победе набрали восемь очков и выиграли четвертую группу. Со второго места в четвертьфинал вышла сборная Египта — семь очков. Сборная Словении с шестью очками стала третьей и также оказалась за бортом плей-офф.