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Сольдберг прокомментировал разгромную победу над Россией на ЧМ-2021

06:54
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Главный тренер сборной Швеции Гленн Сольдберг прокомментировал победу над Россией (34:20) в матче третьего тура основного турнира ЧМ-2021.

«Мы провели идеальный матч. Это касание как игры впереди, так и в обороне. Наш вратарь выдал замечательную игру. Что касается сборной России, мне кажется, она была немного уставшая», — цитирует Сольдберга официальный сайт Международной федерации гандбола.

С пятью очками россияне заняли четвертое место и не сумели выйти в четвертьфинал чемпионата мира.

Шведы благодаря победе набрали восемь очков и выиграли четвертую группу. Со второго места в четвертьфинал вышла сборная Египта — семь очков. Сборная Словении с шестью очками стала третьей и также оказалась за бортом плей-офф.

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