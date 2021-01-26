Шишкарев оценил выступление сборной России на чемпионате мира

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев заявил, что сборной России на данный момент не хватает скамейки и физической подготовки.

В воскресенье в заключительном матче основного раунда чемпионата мира в Египте российские гандболисты проиграли команде Швеции со счетом 20:34 и не вышли плей-офф.

«Двоякое впечатление от этого чемпионата. Но для нас это чемпионат пошел в плюс, — цитирует «РИА Новости» Шишкарева. — И Федерации гандбола России, и новой сборной под руководством Велимира Петковича. После матча со Словенией выросли крылья, которые мы быстро опалили потом, не знаю об какое солнце. Самое главное, если брать статистику, на прошлом чемпионате Европы мы проиграли три матча из трех и никаких шансов не имели на выход из группы.

На этом чемпионате мира, на который мы попали по специальному приглашению, мы вышли в следующий этап с первого места в группе. Мы выиграли две игры и одну встречу завершили вничью. Но давайте смотреть правде в глаза — нам не хватает скамейки, не хватает физической подготовки. Но это не повод опускать руки, будем работать дальше".