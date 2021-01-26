Катар вырвал победу у Аргентины в сумасшедшем матче и вышел в плей-офф ЧМ

Сборная Катара одержала победу над Аргентиной в заключительном матче второго группового турнира чемпионата мира по гандболу — 26:25. Аргентинцы по ходу первого тайма вели с разностью «+7», но завершили его с преимуществом в один мяч. Во второй половине встречи команда также вела большую часть игры, вплоть до счета 20:19. После этого катарцы смогли впервые в игре выйти вперед и уже не упустили преимущество до конца встречи.

Аргентинцам для выхода в плей-офф достаточно было не проиграть, однако поражение всего в один мяч оставило их за пределами четвертьфинала.

Вместе с Катаром в плей-офф из группы 2 вышла Дания. Из первой группы пробились Испания и Венгрия.

Чемпионат мира

Мужчины

Группа I

Испания — Венгрия — 36:28 (21:14)

Бразилия — Уругвай — 37:17 (18:7)

Польша — Германия — 23:23 (12:11)

Группа II

Аргентина — Катар — 25:26 (13:12)

Дания — Хорватия — 38:26 (17:15)

Бахрейн — Япония — 25:29 (12:19)