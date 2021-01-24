Словения и Египет сыграли вничью. России нужна победа над Швецией

В матче второго группового турнира чемпионата мира по гандболу среди мужчин сборные Словении и Египта сыграли вничью (25:25).

После этого результата сборную России устроит только победа над командой Швеции. В этом случае россияне смогут занять второе место в четвертой группе и выйти в четвертьфинал.

Матч Россия — Швеция начнется в 23.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Мужчины

Второй групповой турнир. Группа III

Исландия — Норвегия — 33:35 (18:18)

Второй групповой турнир. Группа IV

Словения — Египет — 25:25 (12:8)