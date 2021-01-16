Наши гандболисты выдали лучший матч за десятилетие! Повержены призеры ЧМ

Теперь заветный выход в четвертьфинал — абсолютная реальность.

Чемпионат мира

Предварительный раунд. Второй тур.

Россия — Словения — 31:25 (16:13)

Как и во всех странах бывшей Югославии, в Словении обожают игры с мячом. Но даже на фоне других республик, когда-то входивших в состав одного большого государства, Словения выделяется. Она сильно меньше Хорватии и уж тем более Сербии. Да что там, даже Босния больше в два с половиной раза. Однако словенцы на своей относительно крохотной территории и с населением в два миллиона умудряются взращивать не только суперзвезд мирового масштаба в индивидуальных видах спорта (а таких полно: Тина Мазе в горных лыжах, Примож Роглич в велоспорте или Петер Превц в прыжках на лыжах с трамплина), но еще и на равных сражаться с ведущими сборными в игровых видах спорта. А порой и залезать на пьедесталы.

Спортивный КПД у страны просто зашкаливает. Еще раз: площадь Словении — чуть больше 20 тысяч квадратных километров. Это, например, в шесть раз меньше родной для меня Оренбургской области. В России сразу 74 региона по отдельности больше, чем вся Словения! Однако гордые балканцы творят чудеса селекции и воспитания юных спортсменов, регулярно зарубаясь с нашими игровыми командами.

Футбольный Марибор — это хрестоматийный пример. Напомним, что в 2009-м в этом городке наши футболисты проиграли Словении решающий матч за ЧМ-2010. В ЮАР, кстати, те потом отнюдь не провалились, набрали четыре очка. Да и сейчас в этой сборной есть Ян Облак и Йосип Иличич. В нашей нынешней команде звезд такого уровня пока нет.

Идем дальше. Баскетбол. Словенцы — действующие чемпионы Европы. И они имеют отличные шансы впервые в истории пробиться на Олимпийские игры. Особенно с учетом того, что в их составе — один из лучших игроков мира, полноценная звезда НБА Лока Дончич.

Волейбол. Даже в этом виде спорта, где у нас по-настоящему все хорошо, зуб на Словению имеется. Евро-2019. Словенцы в Любляне сенсационно обыграли в четвертьфинале российскую команду с Михайловым и Мусэрским в составе. А потом в полуфинале хлопнули еще и двукратных чемпионов мира поляков, ведомых самим Леоном.

Три словенца играют в «Барселоне»

Гандбол никакое не исключение из этой словенской линейки. Напротив, если в волейболе мы все-таки в целом явно сильнее, да и в футболе тоже, то в ручном мяче ощутимая разница не в нашу пользу. Их сборная — бронзовый призер ЧМ-2017 и полуфиналист Евро-2020. Наша мужская команда пока что может только мечтать о таких результатах. Сразу три словенских игрока — в «Барселоне». Это о многом говорит.

И именно поэтому сегодняшняя победа России — по-настоящему историческое достижение для нашего гандбола. Последние 15 лет наша сборная планомерно скатывалась вниз. Единичный всплеск был на ЧМ-2013, когда удалось добраться до четвертьфинала. В котором, кстати, Россия проиграла все той же Словении. На остальные турниры мы либо вообще не отбирались, либо практически сразу вылетали.

Евро-2020, на котором команда заняла 22-е место, стал абсолютным дном. И вот, спустя какой-то год, на ту безвольную сборную нет даже намека. Вместо нее — яркая и голодная до побед команда, кайфующая от самого процесса игры. Сначала парни сыграли крепкую ничью с сильной Белоруссией, а теперь вот впервые за долгие годы хлопнули по-настоящему топового соперника. Да еще так уверенно.

Киреев провел один из матчей жизни

В это не верилось до самого конца. Даже когда было плюс семь.

По итогам первого тайма команда Велимира Петковича вела в три мяча. Но казалось, что во втором словенцы включат режим «до свидания». Они и добавили. Вот только и наши стали действовать еще строже. Классно играли абсолютно все. Матч жизни выдал Дмитрий Киселев, у которого к концу игры статистика была просто божественная: шесть бросков — шесть голов. Лишь потом он единожды не забьет. Однако главный герой — вратарь Виктор Киреев. Своими бесконечными сейвами он напрочь потушил весь словенский огонь. Так в сборной России в воротах не играли со времен легендарного Андрея Лаврова. Это была просто феерия в исполнении нашего голкипера. Его серия спасений, когда соперник в середине второго тайма сократил отставание с семи мячей до трех, окончательно заставила поверить всех нас, что этот матч мы забираем.

Важным штрихом этой команды стала последняя минута. Россия вела пять мячей, все уже понятно. Но Петкович взял тайм-аут, и вся команда вместо того, чтобы поздравлять друг друга, в едином порыве начала говорить о том, как важно довести последнюю атаку до гола. И ведь довели! Красивейший пас и элегантный бросок с угла между ног словенскому голкиперу поставили восклицательный знак в этом матче. 31:25! Как мы скучали по ТАКОЙ мужской гандбольной сборной!

Вне зависимости от результата последнего матча группы против Кореи наша сборная выходит в основной этап. Причем с тремя очками. И это — очень даже ощутимый капитал для потенциального выхода в четвертьфинал. Особенно если команда продолжит играть с тем же куражом.