Россия уступила Швеции и не вышла в 1\4 финала чемпионата мира по гандболу

Сборная России уступила команде Швеции (20:34) в матче второго группового этапа чемпионата мира по гандболу. С пятью очками россияне заняли четвертое место и не сумели выйти в четвертьфинал.

Шведы благодаря победе набрали восемь очков и выиграли четвертую группу. Со второго места в четвертьфинал вышла сборная Египта — семь очков. Сборная Словении с шестью очками стала третьей и также оказалась за бортом плей-офф.

Чемпионат мира. Мужчины

Второй групповой турнир. Группа IV

Россия — Швеция — 20:34 (8:17)

Группа III

Португалия — Франция — 23:32 (12:16)