Россия уступила Швеции и не вышла в 1\4 финала чемпионата мира по гандболу
24 января 2021, 23:57
Сборная России уступила команде Швеции (20:34) в матче второго группового этапа чемпионата мира по гандболу. С пятью очками россияне заняли четвертое место и не сумели выйти в четвертьфинал.
Шведы благодаря победе набрали восемь очков и выиграли четвертую группу. Со второго места в четвертьфинал вышла сборная Египта — семь очков. Сборная Словении с шестью очками стала третьей и также оказалась за бортом плей-офф.
Чемпионат мира. Мужчины
Второй групповой турнир. Группа IV
Россия — Швеция — 20:34 (8:17)
Группа III
Португалия — Франция — 23:32 (12:16)
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