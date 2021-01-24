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Россия уступила Швеции и не вышла в 1\4 финала чемпионата мира по гандболу

24 января 2021, 23:57
Сборная России уступила сборной Швеции. Фото ФГР. Сборная России уступила сборной Швеции. Фото IHF.
Сборная России уступила сборной Швеции. Фото ФГР.
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Сборная России уступила команде Швеции (20:34) в матче второго группового этапа чемпионата мира по гандболу. С пятью очками россияне заняли четвертое место и не сумели выйти в четвертьфинал.

Шведы благодаря победе набрали восемь очков и выиграли четвертую группу. Со второго места в четвертьфинал вышла сборная Египта — семь очков. Сборная Словении с шестью очками стала третьей и также оказалась за бортом плей-офф.

Чемпионат мира. Мужчины

Второй групповой турнир. Группа IV

Россия — Швеция — 20:34 (8:17)

Группа III
Португалия — Франция — 23:32 (12:16)

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