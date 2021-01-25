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Петкович расстроен итогом матча против шведов на ЧМ-2021

06:49
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Главный тренер сборной России Велимир Петкович подвел итоги матча третьего тура основного турнира ЧМ-2021 против Швеции (20:34).

«Считаю, мы провели очень хороший турнир, и обидно его заканчивать вот таким образом. Швеция очень грамотно сыграла, показала все наши слабые стороны, но никто после матча не скажет, что Россия не боролась», — цитирует Петковича официальный сайт Международной федерации гандбола.

С пятью очками россияне заняли четвертое место и не сумели выйти в четвертьфинал чемпионата мира.

Шведы благодаря победе набрали восемь очков и выиграли четвертую группу. Со второго места в четвертьфинал вышла сборная Египта — семь очков. Сборная Словении с шестью очками стала третьей и также оказалась за бортом плей-офф.

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