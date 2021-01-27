Дания обыграла Египет по пенальти и вышла в полуфинал ЧМ по гандболу
22:13
Дания обыграла Египет в матче 1/4 финала ЧМ-2021 по гандболу — 39:38 д.в. (пенальти — 4:3).
Команды провели два овертайма, по итогам которых не был выявлен победитель. В серии семиметровых сильнее оказались датчане.
В полуфинале Дания сыграет с победителем матча Испания — Норвегия.
Гандбол
Чемпионат мира. Мужчины
1/4 финала
Дания — Египет — 39:38 д.в. (16:13, 12:15, 7:7) Пенальти — 4:3.
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