Швеция победила Францию и вышла в финал мужского ЧМ по гандболу

Сборная Швеции вышла в финал чемпионата мира по гандболу среди мужчин. В игре 1/2 финала скандинавы одолели Францию со счетом 32:26.

Шведы в восьмой раз доходят до решающей игры турнира, на их счету четыре победы и три поражения в финалах. Последний раз они играли в финале ЧМ в 2001 году, когда уступили Франции (25:28 д.в.).

Второй финалист определится в матче Испании с действующими чемпионами сборной Дании.

Чемпионат мира

Мужчины

1/2 финала

Франция — Швеция — 26:32 (13:16)