Швеция победила Францию и вышла в финал мужского ЧМ по гандболу
21:05
Сборная Швеции вышла в финал чемпионата мира по гандболу среди мужчин. В игре 1/2 финала скандинавы одолели Францию со счетом 32:26.
Шведы в восьмой раз доходят до решающей игры турнира, на их счету четыре победы и три поражения в финалах. Последний раз они играли в финале ЧМ в 2001 году, когда уступили Франции (25:28 д.в.).
Второй финалист определится в матче Испании с действующими чемпионами сборной Дании.
Чемпионат мира
Мужчины
1/2 финала
Франция — Швеция — 26:32 (13:16)
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