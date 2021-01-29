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Швеция победила Францию и вышла в финал мужского ЧМ по гандболу

21:05

Сборная Швеции вышла в финал чемпионата мира по гандболу среди мужчин. В игре 1/2 финала скандинавы одолели Францию со счетом 32:26.

Шведы в восьмой раз доходят до решающей игры турнира, на их счету четыре победы и три поражения в финалах. Последний раз они играли в финале ЧМ в 2001 году, когда уступили Франции (25:28 д.в.).

Второй финалист определится в матче Испании с действующими чемпионами сборной Дании.

Чемпионат мира

Мужчины

1/2 финала

Франция — Швеция — 26:32 (13:16)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/handball/L/men/world/2021/

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