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Россия — Швеция: время начала и где смотреть матч ЧМ-2021 по гандболу

21:00
Сборная России проведет матч против Швеции в рамках группового турнира чемпионата мира-2021. Фото rushandball.ru
Сборная России проведет матч против Швеции в рамках группового турнира чемпионата мира-2021. Фото rushandball.ru

Сегодня, 24 января, сборная России проведет матч против Швеции в рамках группового турнира чемпионата мира-2021. Начало встречи — в 22.30 по московскому времени.

Для выхода в плей-офф команде Велимира Петковича нужно обыгрывать соперника и ждать результаты остальных матчей группы. Подробнее о раскладах для сборной России можно прочитать — здесь.

Следить за матчем Россия — Швеция вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Игра.

Видеотрансляция матча Россия — Швеция

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