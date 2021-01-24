Сегодня, 24 января, сборная России проведет матч против Швеции в рамках группового турнира чемпионата мира-2021. Начало встречи — в 22.30 по московскому времени.

Для выхода в плей-офф команде Велимира Петковича нужно обыгрывать соперника и ждать результаты остальных матчей группы. Подробнее о раскладах для сборной России можно прочитать — здесь.

Следить за матчем Россия — Швеция вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Игра.

Видеотрансляция матча Россия — Швеция