Россия — Швеция: время начала и где смотреть матч ЧМ-2021 по гандболу
21:00
Сегодня, 24 января, сборная России проведет матч против Швеции в рамках группового турнира чемпионата мира-2021. Начало встречи — в 22.30 по московскому времени.
Для выхода в плей-офф команде Велимира Петковича нужно обыгрывать соперника и ждать результаты остальных матчей группы. Подробнее о раскладах для сборной России можно прочитать — здесь.
Следить за матчем Россия — Швеция вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Игра.
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