Кокшаров назвал причины вылета сборной России с ЧМ по гандболу

Бывший главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата мира.

— Тяжело сказать, что именно не получилось. Это комплексная проблема. У нас поломана система подготовки молодых игроков. Те люди, которые находятся сейчас в сборной, не способны решать такие объективно высокие задачи. Конечно, это не относится ко всем игрокам.

Накануне сборная России со счетом 20:34 проиграла шведам в заключительном матче группового этапа и не смогла выйти в четвертьфинал.

— Проигрыш шведам очень обидный. Естественно, было мало времени на подготовку к матчу, но это не оправдывает ничего. До этого была пандемия, когда можно было готовить команду. Должна собираться сильная сборная. Может быть, это психологический барьер. А, может быть, и неправильная подготовка команды, — добавил Кокшаров.

(Владимир Пушкарев)