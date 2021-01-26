Гандболист Игорь Сорока: «Наше попадание в четвертьфинал на чемпионате мира стало бы сенсацией»

Гандболист сборной России Игорь Сорока поделился впечатлениями от выступления команды на ЧМ-2021 в Египте, и работе с главным тренером Велимиром Петковичем, под руководством которого россияне сыграли на таком уровне впервые.

— Чувства из-за последнего матча на турнире смешанные, — сказал Сорока. — Не рассчитывали, что проведем его так неудачно. До этого, считаю, мы выступали хорошо. Вышли во второй групповой этап с первого места, хотя в это никто не верил. Мы же попали на чемпионат мира по wild card, из последней корзины. Потом проиграли хозяевам, обыграли Македонию — не самый худший расклад. И надеялись на серьезную борьбу со Швецией. Если бы попали в топ-8, это была бы сенсация. Но, наверное, перегорели или не хватило опыта таких важных матчей, команда заметно омолодилась. В общем, не справились. Есть, над чем поработать и надо идти вперед.

— Вы часто исполняли пенальти, и именно в игре со шведами получалось плохо. Почему?

— У Швеции, однозначно, один из лучших вратарей в мире. Но дело больше в том, что на нас лежал большой груз ответственности. И я не справился с захлестнувшими меня мыслями — искал, какой бы вариант выбрать, как перехитрить голкипера. Надо было действовать проще, не перемудрить.

— Известный комментатор Сергей Приголовкин сказал перед турниром — как бы ни сыграла команда, для многих ребят каждый матч будет очень важен. Согласны?

— Конечно. Вот это разгромное поражение от Швеции — огромнейший опыт, особенно для молодых игроков, которые впервые на чемпионате мира. Теперь каждый задумается, разберет собственные ошибки, игру, соперников. Думаю, это очень поможет в будущем.

— В чем особенность Велимира Петковича как тренера?

— Главная — он на ментальном уровне пытается найти подход к каждому игроку, проникнуть в его мысли. Дает очень много энергичных тренировок. Неожиданно, как молодой, выскакивает на площадку, пытается понять тебя именно как игрока, стоит рядом и обращает внимание на разные нюансы.

(Антон Бабошин)