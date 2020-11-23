Женская сборная России будет готовиться к чемпионату Европы в России

Женская сборная России по гандболу будет проводит подготовку к чемпионату Европы в России после отмены товарищеского турнира в Польше, сообщает сайт Федерации гандбола России.

«Сейчас неопределенность царит не только в спорте, но и в жизни в целом. И до сих пор нельзя быть уверенным, что чемпионат Европы состоится в намеченные сроки. Но мы со своей стороны должны меньше думать о возможных решениях. Задача тренеров и гандболисток — продолжать готовиться к турниру по нашему плану, — сказал главный тренер женской сборной России Амброс Мартин. — Сегодня возможны любые перемены. Руководство ФГР решает вопрос с продлением сбора в Москве, а тренерский штаб работает над тем, чтобы на тренировках создавались ситуации, максимально приближенные к игровым».

Чемпионат Европы должен был пройти в Дании и Норвегии с 3 по 20 декабря, однако норвежская сторона уведомила, что не сможет принять матчи турнира. Российские гандболистки в рамках подготовки к турниру должны были провести контрольные поединки в Кошалине с командами Сербии и Польши, но польская сторона отменила товарищеский турнир.