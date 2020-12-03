Президент Федерации гандбола России Шишкарев обратился к женской сборной перед стартом Евро-2020

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев выступил с обращением к женской сборной России перед началом чемпионата Европы в Дании.

— Готовясь к длинному пути, нам необходимо думать, мечтать, — приводит пресс-служба ФГР слова Шишкарева. — Готовиться к финалу. Не мне вам рассказывать, каких медалей не хватает в копилке славной, непобедимой женской сборной России. Эксперты могут составлять свои прогнозы, но стоит ли обращать на них внимание? Есть проблемы, мы потеряли несколько ведущих игроков. Но на каждой позиции лидеров готовы заменить одна-две гандболистки мирового уровня. А еще сборная России славится командным духом и умением побеждать в самых сложных условиях. Возможные проблемы с ковидом не должны вас волновать. Пускай все беды поспособствуют выбросу адреналина на площадке.

Сборная России проведет первый матч на чемпионате Европы сегодня, 3 декабря, против Испании. Начало встречи — в 20.15 (мск).