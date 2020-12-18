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Хлавати назвал залог успешной игры сборной России против Голландии

21:09
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Помощник тренера сборной России Томаш Хлавати прокомментировал итог матча за 5-е место, в котором россиянки оказались сильнее Голландии (33:27).

«Мы нашли слабые места в игре сборной Голландии и хорошо ими воспользовались. Это и позволило занять пятое место на Евро. Также выделил бы Викторию Калинину, ее надежная игра в воротах придала нам уверенности», — цитирует Хлавати официальный сайт турнира.

Россиянки в семи матчах турнира потерпели одно поражение в игре второго группового турнира против Дании (23:30), из-за чего не смогли пробиться в полуфинал турнира.

Сразу после встречи со скандинавками главный тренер сборной Амброс Мартин был отправлен в отставку, исполняющим обязанности был назначен Алексей Алексеев.

Сборная России еще ни разу в своей истории не выигрывала чемпионат Европы.

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